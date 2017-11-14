Новости версия для печати Орловской области не хватает средств на лекарственное обеспечение льготников С такой проблемой сегодня столкнулся не только наш регион – она актуальная для многих российских городов. Как помочь людям, которые нуждаются в этом больше других – об этом шла речь сегодня на заседании регионального правительства.



Сегодня около 63 тысячи орловцев нуждаются в льготных лекарствах. 13 тысяч из них – льготники федеральные. И даже несмотря на то, что на закупку препаратов для них в этом году выделяется большая сумма, чем в прошлом, пока в полной мере регион не может закупать лекарства.

Александр Лялюхин, член правительства Орловской области - руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Стоимость месячной терапии таких заболеваний как инсулинзависимый сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, хроническая почечная недостаточность у пациентов, находящихся на гемодиализе, онкологических заболеваний составляет от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей и никак не компенсируется установленным нормативом. Полная потребность наших федеральных льготников на 2017 год, исходя из регистров пациентов с назначенной им терапией и заявок наших медицинских организаций, подтвержденная в ходже многочисленных проверок, в том числе в ходе проверки контрольным управлением президента РФ, составляет 350 млн. рублей при выделении в 2017 году 155 млн. рублей». Из областного бюджета выделяется еще около 100 млн. рублей. Эти средства идут для закупки лекарств для больных с онкологией, тяжелой почечной недостаточностью и другими особо сложными заболеваниями. Однако, и этого мало. Глава региона отметил, что решение проблемы требует от региона более тесного взаимодействия с профильными министерствами.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы просим не для членов правительства, а для конкретных людей. Поэтому, если мы обращаемся и если у нас есть ситуация, которую мы должны решать, вместе с соответствующим подразделением прорабатываем. Не нужно собирать отказы, нужно искать возможности решения проблемы». Глава региона обратил внимание и на возможности орловских бизнесменов, которые могут оказать благотворительную помощь в этом направлении. Вопрос лекарственного обеспечения Андрей Клычков намерен держать на постоянном контроле – о ситуации в регионе ему будут докладывать ежедневно.





Юлия Сулим

13 ноября 2017 года







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