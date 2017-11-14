Новости версия для печати Орловцы примут участие в финале конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» Финал II конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» состоится 16 и 17 ноября в Белгородской области.



«Поединки хоров» будут проходить уже второй раз и соберут более 20 вокально-хоровых коллективов пенсионеров из 23 регионов РФ, от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока, а также приглашённый хор из Донецка. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ и Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба Союза пенсионеров России.



Зрители и гости фестиваля смогут увидеть исторические национальные костюмы из разных уголков России и услышать самые разные композиции: от баллад о родном крае до популярных советских и российских песен в оригинальной аранжировке. Самой зрелищной частью соревнований станут попарные песенные поединки. Впервые в конкурсной программе творческие коллективы исполнят произведения из жанра застольных песен.



В последний день фестиваля сводный хор из 450 участников исполнит легендарную песню «Я люблю тебя, жизнь». Это будет один из самых больших сводных хоров пенсионеров и ветеранов за всю историю современной России.



Орловскую область представит «Народный коллектив» – Лавровский хор русской песни МБУК «Лавровский СДК» с. Лаврово.





Орловское Информбюро

14 ноября 2017 года







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