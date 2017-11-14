Новости версия для печати Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом Это заболевание, которое спровоцировано высоким содержанием сахара в крови. Дата установлена в честь дня рождения Фредерика Бантинга, врача, который впервые спас жизнь ребенку с диабетом, введя ему инъекцию инсулина.



К этой дате приурочена акция, которая пройдет сегодня в центре здоровья Областной клинической больницы. Состоится серьезный разговор о симптомах, лечении и профилактике сахарного диабета. Перед аудиторией выступит главный эндокринолог области. Желающим будет измеряться уровень сахара крови и холестерин. Всех, кто заинтересован получить информацию и обследование, ждут на 7 этаже Поликлиники областной больницы сегодня в 12 часов.





Елена Литинская

14 ноября 2017 года







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