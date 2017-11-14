Орловский школьник стал победителем олимпиады по предпринимательству среди старшеклассников

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вторник
14.11.2017
14:07:02
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Орловский школьник стал победителем олимпиады по предпринимательству среди старшеклассниковОлимпиада по предпринимательству среди старшеклассников образовательных учреждений Орла проходила с 16 по 30 октября.
Планшет и сертификат на бесплатное обучение в школе предпринимателей при орловском Госуниверситете получит сегодня в подарок Дмитрий Лотов, ученик 11 класса школы № 27.
Юные предприниматели решали тесты и творческие бизнес-задачи, искали выход из сложных ситуаций. В первом туре приняли участие почти 1000 человек, в финал вышли всего 36 учеников. По итогам интеллектуальных соревнований выбрали одного победителя и шесть призеров, которым так же полагаются подарки. Церемония награждения состоится сегодня в малом зале мэрии. Награды получат и педагоги, которые подготовили юных предпринимателей к олимпиаде.
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