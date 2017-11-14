Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Встречали овациями. Орловчанка впервые стала лучшим «Воспитателем года России». - Ремонт рождается в муках? Когда перекроют кровлю в орловском роддоме? - Браконьеры под прицелом… внимания. Охотнадзор вышел на свою охоту. - В регионе презентовали сборник лучших произведений орловских литераторов.

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Вести-Орёл

13 ноября 2017 года







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