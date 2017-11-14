Новости версия для печати В Орле во время движения загорелся автомобиль ЧП произошло 13 ноября в пятом часу вечера на улице Васильевской.



Возгорание возникло в моторном отсеке легкового «Фольксвагена». Водитель машины и подоспевшие на помощь очевидцы попытались сбить пламя при помощи автомобильных огнетушителей, но все было тщетно. Даже прибывшие к месту ЧП пожарные с огнем справились не сразу. Основные версии причин ЧП – замыкание проводки и неполадки в топливной системе машины.





Иван Суверин

14 ноября 2017 года







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