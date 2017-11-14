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Орел чествует победителя всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Впервые представительница Орла выиграла самый престижный в этой сфере профессиональный конкурс. Можно сказать, что молодой и позитивный педагог дополнительного образования, работающая в детском саду № 48 Дарья Курасова, уже взяла свою профессиональную высоту. В Рязани в минувшую субботу определили тех, кто действительно сердце отдает детям.

В родном коллективе победительницу встречают цветами и бурными аплодисментами. А Дарья Курасова с гордостью демонстрирует «Хрустальную жемчужину» - главный приз конкурса. Где она будет храниться - дома или в садике, Дарья еще не решила. Награда - личная, но придти к ней помог весь коллектив: и дети, и сотрудники. 
Дарья Курасова, победитель конкурса «Воспитатель года России»: «Психологи с точки зрения психологии обосновывали все, что мы будем представлять, дети помогали – танцевали, мы все с ними пробовали, даже все коллеги танцевали – и завхоз, и медики».
Участие в конкурсе принимали представители 75 регионов России. Каждому нужно было провести мастер-класс с педагогами и занятие с детьми. Дарья представила уникальный проект занятия, соединив хореографию с игрой в пазлы. Эту идею ей подсказала коллега. 
Татьяна Вакшина, заместитель заведующей детским садом № 48:  «На макете в пазловой терапии мы представляли этот танец в виде образов, который ребенок должен отразить в своем танце, в той последовательности, в которой выкладываются пазлы».  
После двух этапов в финале конкурса осталась лишь десятка лучших. Им предстояло приять участие в ток-шоу на тему «Профессиональный разговор» и прочитать лекцию.
Дарья Курасова, победитель конкурса «Воспитатель года России»: «Сложнее всего, наверное, было на публичной лекции, поскольку все-таки в мою задачу входит работа с детьми, а читать лекцию, тем более на такую узкую, заранее неизвестную тему, было сложно». 
Однако и с этой задачей Дарья справилась на ура. Поэтому в ее победе коллеги, которые ездили с ней в Рязань, не сомневались. Причем, уже с первых этапов конкурса. 
Бронислава Филимонова, заведующая детским садом №48: «Мы верили изначально, что она самая лучшая, самая уникальная, самобытная – это ее непосредственные качества, да еще она интеллектуально одаренный человек, плюс к этому она имеет талант очень мобильно учиться, она очень быстро набирается знаниями, она очень быстро впитывает в себя то, что наработано другими педагогами».
По традиции следующий конкурс профмастерства проходит в регионе победителя. А значит в следующий году финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года» будет проходить в Орле.
 





Татьяна Тимохина
14 ноября 2017 года

 


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