Новости версия для печати Орловский городской родильный дом в середине ноября открыт всем семи ветрам И это точно не входит в программу закаливания. Это симптомы капитального ремонта. Глава региона обратил внимание ответственных служб на эту проблему.



В этом году здание роддома попало в программу капремонта. Работы ведут два подрядчика. Один из них работает с фасадом, другой – с кровлей. С фасадными работами все в порядке, их обещают завершить в срок. А вот с кровлей – проблемы, и это в середине ноября. В понедельник на рабочем совещании проблему родильного дома озвучил врио губернатора Андрей Клычков. Узнав о том, в каком положении оказалось медучреждение, он обратился за разъяснениями к зампреду по социальной политике Андрею Усикову. Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Если в родильном доме нет крыши по состоянию на 31 октября – срок окончания работ, и там уже месяц нет рабочих, спрашивать я буду с вас. Нужно в набат было бить уже достаточно давно». В здании действительно идут работы – только не кровельные, а фасадные. Их выполняет другой подрядчик, и закончить обещает в срок. Владимир Швецов, директор ООО «Спецмонтаж»: «Фасадные работы мы проводим здесь, срок окончания у нас 18 ноября, а 19 будем сдавать». Главврач Людмила Тарасова говорит: и время, и возможности выполнить работы в срок у подрядной организации были, но «воз и ныне там». Людмила Тарасова, главный врач БУЗ Орловской области «Родильный дом»: «Договор мы подписали по кровле с этой организацией 31 августа и с 1 сентября они должны были зайти. И была прекрасная погода, у меня не болела душа, что если крышу раскроют, то какие-то будут неприятности погодные. Фактически преступили с 9 октября. 30-го они должны были закончить, но, к сожалению, только деревянные работы закончены». Сегодня в этом корпусе родильного дома 20 пациенток, столько же – малышей. Они от недоделанного ремонта не страдают – об этом позаботились врачи. Однако сам персонал больницы с тревогой следит за прогнозом погоды и за тем, как продвигается ремонт. Людмила Тарасова, главный врач БУЗ Орловской области «Родильный дом»: «Год заканчивается, и осень заканчивается, это счастье, что еще снег не выпал. Осадки по пленке стекают, хотя они и нарушают новое фасадное покрытие. Мы следим каждый день, чтобы не было нигде протечек, где что-то есть, мы пытаемся убрать или что-то подставить. Были места, где были протечки – над служебными помещениями, и там на потолке есть небольшие пятна, которые нам потом придется ликвидировать, за счет подрядчика, естественно». Чтобы узнать о сроках окончания ремонта, мы обратились по телефону к руководителю подрядной организации. Александр Суров, генеральный директор ООО «Лига-Строй»: Планируем закончить в течение недели. Не получилось вовремя закончить – подвели поставщики с материалом, с доставкой. В течение этой недели смонтируем, на следующей неделе сдадим».









Юлия Сулим

14 ноября 2017 года







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