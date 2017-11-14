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В России в активную фазу входит подготовка нового закона о молодёжной политике

И он будет разработан в ближайшее время. К его проекту уже подключились многие известные спортсмены, научные и политические деятели - члены Совета Федерации. Чтобы решить, каким должен стать новый законопроект, они собрались в Орле.

Реализация конституционных прав молодого человека и оптимальное построение структур, работающих с молодежью – две основные цели нового законопроекта, который сейчас разрабатывается в нашей стране. Поддерживать молодежное поколение сегодня призывает и глава государства Владимир Путин. Во всемирный День молодежи обсуждение нового закона состоялось в Орле.
 
Наш город площадкой для обсуждения был выбран не случайно – сегодня он занимает почетное третье место в стране по количеству студентов. Кроме того, в нашем регионе закон о молодежной политике существует с 2010 года. Инициатором его создания стал Павел Меркулов, человек, который наверняка знает, что сегодня необходимо молодежи. 
Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Мы констатируем, что государственная молодежная политика в Российской Федерации – существует. Она действительно существует, но законодательно это не закреплено нигде. В законе должны быть отражены все сферы жизнедеятельности молодого человека – это и образование, и его трудоустройство на работу, изучение с точки зрения науки».
В экспертный совет, который приехал на площадку РАНХиГС для обсуждения закона, вошли известные в стране спортсмены, ученые и законодатели. Пленарное заседание прошло под председательством Олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебедевой. Когда-то она отстаивала честь страны на мировых аренах, а теперь – защищает права молодых людей внутри страны.
Татьяна Лебедева, член комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике: «Наша задача сегодня как раз услышать, что они хотят, как мы можем выстроить с ними диалог, чтобы они действительно поверили, что они – будущее, что они строят, они созидают».
Необходимость принятия нового закона подтверждают и те, для кого непосредственно он разработан. В Российской Академии госслужбы сегодня готовят будущих банкиров и управленцев. Студенты самого большого в Европе вуза уверены: будущее – за их поколением. 
 
Государственный комитет по делам молодежи в РФ был создан 25 лет назад, но именно сегодня именно новому поколению открыты все двери. Поддержку им обещают и на федеральном уровне, и на региональном. 
Вадим Соколов, руководитель Администрации губернатора и правительства Орловской области: «Сегодня молодежь, и это неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Владимирович Путин, это стратегический ресурс России. Правительство Орловской области предпринимает шаги для того, чтобы молодежная политика была не формальной, для того, чтобы роль и значение молодежи в реализации тех инициатив, которые есть на территории области, безусловно, повышались».
Новый закон призван установить правовой статус молодежи и обеспечить системное регулирование отношений в сфере молодежной политики на территории всей страны. Уже на этой неделе в Совете Федерации пройдут посвященные ему публичные слушанья.
 





Юлия Сулим
14 ноября 2017 года

 


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