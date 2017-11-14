Андрей Клычков поручил подготовить предложения по развитию молочного животноводства

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вторник
14.11.2017
14:07:15
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Андрей Клычков поручил подготовить предложения по развитию молочного животноводстваПри этом врио губернатора Орловской области напомнил, что месяц назад на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронеже президент России Владимир Путин назвал отечественную селекцию и генетику основой продовольственной безопасности страны, и призвал сконцентрировать усилия на ее развитии.
Как сообщил зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов, в настоящее время в регионе ведется работа по созданию новых производственных мощностей в сфере молочного животноводства. В частности, на экспертизе находится проект строительства молочно-животноводческого комплекса на 2400 голов дойных коров в Новосильском районе. Есть планы по увеличению поголовья на трех орловских племзаводах.
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