Новости версия для печати Андрей Клычков поручил подготовить предложения по развитию молочного животноводства При этом врио губернатора Орловской области напомнил, что месяц назад на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в Воронеже президент России Владимир Путин назвал отечественную селекцию и генетику основой продовольственной безопасности страны, и призвал сконцентрировать усилия на ее развитии.



Как сообщил зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов, в настоящее время в регионе ведется работа по созданию новых производственных мощностей в сфере молочного животноводства. В частности, на экспертизе находится проект строительства молочно-животноводческого комплекса на 2400 голов дойных коров в Новосильском районе. Есть планы по увеличению поголовья на трех орловских племзаводах.





Максим Шилов

14 ноября 2017 года







На главную страницу





