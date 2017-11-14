Водитель маршрутного автобуса ПАЗ Виктор Пшёнов получил благодарность от врио губернатора Андрея Клычкова

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вторник
14.11.2017
14:06:56
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Водитель маршрутного автобуса ПАЗ Виктор Пшёнов получил благодарность от врио губернатора Андрея КлычковаБлагодарность вручена «за смелые и решительные действия в экстремальной ситуации».
Виктор Пшёнов управлял автобусом, который перегоняли для ремонта. Во время движения автобус загорелся. Водитель сумел увести горящее транспортное средство подальше от скопления людей и машин. Затем он вызвал спасателей, но при этом не сидел сложа руки, а самостоятельно принялся тушить огонь.
ЧП произошло 3 ноября в Орле. Огонь вспыхнул в маршрутке из-за короткого замыкания.
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