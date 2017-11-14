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В музее писателей-орловцев представили 13-й выпуск альманаха «Орел литературный»

Произведения, вошедшие в сборник, отличны как по темам, так и по жанрам. В этом году альманах посвящен особо важному событию для нашего региона – 80-летнему юбилею Орловской области. В сборнике была затронута и тема 100-летия Октябрьской революции. В очерке отражены взгляды людей на события того времени.

В журнале представлены стихи и проза орловских писателей и поэтов, а еще это издание украсили работы маститых орловских художников.