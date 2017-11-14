Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
14.11.2017
14:07:04
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП

Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.

13 ноября в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», следовала по автодороге Калуга-Орел, в районе 168 км допустила столкновение с автомобилем «Уаз», который двигался со стороны города Орла. В результате ДТП водители обоих автомобилей получили телесные повреждения. 
 
13 ноября в 9 часов утра водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» двигался по ул. Паровозной и в районе дома № 65 не справился с управлением и допустил столкновение с полуприцепом - цистерной в составе с тягачом автомобиля «Вольво», который двигался во встречном направлении, с последующим наездом автомобиля «Киа» на препятствие - забор. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа» - женщина 1964 года рождения получила телесные повреждения, не госпитализирована. 
 
14 ноября в половине первого ночи водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» двигался по улице Комсомольской и в районе дома № 356 произошел наезд на неустановленного пешехода - женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в БСМП им. Семашко.
Фото 



Орловское Информбюро
14 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта