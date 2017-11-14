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За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП

13 ноября в 7 часов утра водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», следовала по автодороге Калуга-Орел, в районе 168 км допустила столкновение с автомобилем «Уаз», который двигался со стороны города Орла. В результате ДТП водители обоих автомобилей получили телесные повреждения.

13 ноября в 9 часов утра водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» двигался по ул. Паровозной и в районе дома № 65 не справился с управлением и допустил столкновение с полуприцепом - цистерной в составе с тягачом автомобиля «Вольво», который двигался во встречном направлении, с последующим наездом автомобиля «Киа» на препятствие - забор. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа» - женщина 1964 года рождения получила телесные повреждения, не госпитализирована.

14 ноября в половине первого ночи водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» двигался по улице Комсомольской и в районе дома № 356 произошел наезд на неустановленного пешехода - женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в БСМП им. Семашко.

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