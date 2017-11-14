Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Охота на браконьеров. Уже в этом году наказано 120 человек. - Под замком. Фигурантам громкого уголовного дела продлили срок заключения под стражей. - Работа над ошибками. Документы на предстоящий ремонт дворов и дорог в Орле должны быть готовы уже в этом году. - «Юбилейный отсчет». Празднование 200-летия Тургенева начнется уже в январе.





Вести-Орёл

14 ноября 2017 года







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