Новости версия для печати В Орловской области с начала года охотинспекторы наказали 120 человек На Орловщине в самом разгаре осенний охотничий сезон, и это горячее время не только для самих охотников, а их в регионе 22 тысячи, но и для органов Эконадзора. Ведь кроме добропорядочных любителей охоты на лесные тропы вышли и правонарушители.



У слова «охота» два значения: собственно, сам лесной промысел, и, в более широком смысле, - неукротимая страсть к чему-либо. У этих людей, определенно, охота к охоте. Ни дождь, ни холод, ни ветер для них - не препятствие, своего шанса на удачу готовы ждать часами. К добросовестным охотникам у инспекторов вопросов нет. Но в местном охотхозяйстве говорят: браконьеры в этих краях - не редкость. Виктор Слизовский, руководитель охотхозяйства: «Они всегда есть. В этом году пока ничего такого не находили, а в прошлом году находили шкуры, места разделки, следы увоза. Они бьют все, что шевелится, все живое». В поисках правонарушителей с ружьями сотрудники Охотнадзора и предприняли этот рейд. Иван Тришкин, начальник отдела Охотнадзора управления экологической безопасности и природопользования Орловской области: «Основное нарушение – это, как правило, охота без разрешения. Административная ответственность от 500 рублей до 4 тысяч рублей». Оружие в боевом положении, перевозимое в машине, тоже повод для штрафа. Нарушая сроки и способы охоты, можно потерять охотничий билет безвозвратно. К таким же последствиям ведет отказ предъявить документы охотинспектору. А браконьерам грозит уже уголовная статья. Иван Тришкин, начальник отдела Охотнадзора управления экологической безопасности и природопользования Орловской области: «258 статься УК. Ответственность предусмотрена за осуществление охоты с применением автотранспорта или при осуществлении охоты, когда причинен крупный ущерб. Крупный ущерб это, как правило, незаконная добыча лося или оленя». Один из рейдов Охотнадзора проходил накануне в Дмитровском районе. Инспекторы обнаружили следы варварской ночной охоты с применением автотраспорта – водитель включает фары и ведет отстрел животных. Это явный криминал. Внимание инспекторов привлек отдаленный приглушенный выстрел. Здесь, на распаханном поле явно наследил браконьер – он шел по следам косули. Разрешений на отстрел копытных в общедоступных угодьях Эконадзор в этом году не выдавал. Выстрел был браконьерским. Нарушитель промахнулся, но решил попытать удачу снова. А на нескошенных кукурузных полях встреча с кабаном особенно вероятна: здесь животные и ночуют, и питаются, и активно перемещаются. Однако эти поля привлекают не только диких свиней, но и браконьеров. Во время рейда, было также обнаружено, что упустив кабана, неизвестный нарушитель пустился за лосем. Это показали следы. То ли потеряв надежду, то ли почуяв погоню, браконьер покинул лес ни с чем. На случай, если он вернется вновь, Охотнадзором будут организованы новые рейды и засады.





Иван Суверин

14 ноября 2017 года







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