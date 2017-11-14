Новости версия для печати Орловщина готовится к юбилею Тургенева До 200-летия классика русской литературы остается чуть меньше года. Но праздничные мероприятия начнутся уже в январе. О том, как будем отмечать, и какие проблемы придется решить, говорили на заседании оргкомитета.



О том, что весь литературный и культурный мир 2018 году отметит юбилей со дня рождения «патриота русской природы» заговорили еще 3 года назад. Президент подписал указ. Почти 200 млн. рублей выджелено на 200-летие Тургенева. В Орле готовиться начали сразу. В родовом имении писателя Спасском-Лутовиново сейчас идет ремонт. Завершить работы обещают к осени. Музей Тургенева тоже на пороге второго рождения. В следующем году ему исполнится 100 лет. Вера Ефремова, директор Орловского объединённого государственного литературного музея И.С. Тургенева: «Первая необходимость – это одежда окон, поскольку без штор ни один дом – не дом. Нам нужны рамы для живописи и графики. И, конечно же, надо наполнить наши экспозиции техническими средствами». За одним столом – музейное сообщество, литераторы, издатели, люди науки и театра. Собрались, чтобы обсудить, что предстоит, и наметить план мероприятий. В одной мысли оргкомитет един – нужны дополнительные средства. Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Для нас это возможность подтвердить статус 3-й литературной столицы Российской Федерации. Наверняка нам придется искать дополнительные силы и средства для работ по благоустройству и приведению в порядок ряда объектов». И тут без поддержки спонсоров и общественных организаций не обойтись. Об этом говорил уже председатель попечительского совета по возрождению дворянского гнезда Михаил Вдовин. Михаил Вдовин, председатель попечительского Совета по возрождению Дворянского гнезда: «Мы готовим концепцию с минимальным финансовым обеспечением благоустройства сквера «Дворянское гнездо» - верхняя часть, нижняя часть, ротонда, балюстрада. Планируется, что 200 дубов появятся в месте, где жила прототип героини тургеневского произведения - Лизы Калитиной. Выставки, конференции, форумы, фестивали - сотни мероприятий, тысячи гостей. Юбилейный фонд и оргкомитет возьмут на себя основную нагрузку. Чтобы 200-летие Тургенева запомнилось всем гостям, учредили памятную медаль. А чтобы весь мир узнал о юбилее великого классика – создадут информационный портал. Первые торжества в Орле пройдут уже 20 января - в день именин писателя.





Надежда Невматулина

14 ноября 2017 года







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