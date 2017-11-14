В Орле состоялся I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс «Гармонь без границ!» имени Евгения Дербенко

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вторник
14.11.2017
22:29:02
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В Орле состоялся I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс «Гармонь без границ!» имени Евгения ДербенкоГармонисты из Алтайского края, Республики Башкортостан, Курска, Ельца, Саратова, Тулы и других регионов нашей страны продемонстрировали свои таланты.
Творчество музыкантов оценивало компетентное жюри, которое возглавил заслуженный деятель искусств России, один из самых известных композиторов, работающих в жанре музыки для русских народных инструментов, Евгений Дербенко. Также в состав жюри вошли преподаватели Орловского государственного института культуры и Российской академии музыки имени Гнесиных.
На конкурсе-фестивале было присуждено два Гран-при – орловцу Антону Лукьяновскому и Павлу Фомину из Брянска. Среди 9 лауреатов первой степени 5 наших земляков.
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