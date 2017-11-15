Новости версия для печати Орловцев приглашают на дегустацию Горожанам предлагают познакомиться с ассортиментом и оценить вкус продукции местных производителей.



Оценить качество продуктов местного производства можно будет сегодня в полдень у торгового центра по ул. Московская, 67. Организаторы - ассоциация «Орловское качество» совместно с Союзом «Орловская торгово-промышленная палата». Горожанам предлагают познакомиться с ассортиментом и оценить вкус продукции. Столы накроют в полдень.





Мария Семак

15 ноября 2017 года







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