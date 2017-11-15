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Генеральный план Орла доработали с учетом мнения жителей

Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» доработал проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел».

Как сообщает сайт городской администрации, окончательный вариант составлен с учетом замечаний и предложений, озвученных на публичных слушаниях. Обсуждение Генерального плана проходило в разных районах областного центра в мае и июне этого года. Состоялось 11 публичных слушаний, в которых приняли участие юридические и физические лица, общественники, жители Орла.

При корректировке многие замечания были учтены. Так, зону участков, где располагаются гаражные кооперативы «Энергетик», «Энергетик-2», «Ока», «Водопад», решено не менять. Изначально проектировщик предложил изменить зонирование территории на «жилищное строительство». Собственники гаражей на публичных слушаниях не согласились с таким предложением и попросили оставить зону транспортной инфраструктуры. Администрация города Орла поддержала их мнение и направила официальное ходатайство разработчику с просьбой учесть его в окончательном варианте Генплана.

Проект предусматривает внесение изменений в Генплан Орла, утвержденный еще в 2007 году. Новый документ рассчитан до 2035 года.

Предлагаемые изменения учитывают формирование комфортной городской среды, развитие транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, сохранение и развитие садово-паркового каркаса, сохранение объектов культурного наследия.

Доработанный проект будет рассмотрен Орловским городским Советом народных депутатов. Предварительно новый Генплан обсудили на городской земельной комиссии и комиссии по землепользованию и застройке Орловской области.

С документом можно ознакомиться в разделе «Генеральный план».


Орловское Информбюро
15 ноября 2017 года

 


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