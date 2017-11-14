Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Неудобное соседство. В борьбе за комфортную среду жильцы многоквартирного дома дошли до суда.



- Сельская «дорога жизни», ведущая в тупик. Когда откроют переезд?



- Переселение закончено. Но ветхие дома остались. Что будет с ними?



- В день борьбы с сахарным диабетом – наш вклад.



- В регионе грядет эра цифрового вещания.



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Вести-Орёл

14 ноября 2017 года







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