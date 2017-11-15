Новости версия для печати Основной объем следственных действий по делу о перебоях в обеспечении льготников лекарствами завершен Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Орловской области.



Напомним, широкую огласку ситуация получила после разговора инвалида Клавдии Ставцевой с президентом в ходе Прямой линии. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Допрошено более 40 лиц, в том числе из числа должностных лиц департамента здравоохранения Орловской области, медицинских учреждений, потерпевших, свидетелей». Сейчас ждут выводы финансово-аналитического исследования, которое покажет возможность областного департамента обеспечивать льготников. После – будет дана юридическая оценка действиям чиновников.





Иван Суверин

15 ноября 2017 года







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