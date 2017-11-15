Новости версия для печати Орловцы добились изменения процедуры перевода помещений из жилых в нежилые Свое нежелание мириться с офисом на первом этаже новостройки заставило жителей начать борьбу, которая не только до суда довела, но даже изменила городские правила. И это сделали жильцы дома № 23 по улице Старо-Московской в Орле.







Дом № 23 по улице Старо-Московской выглядит как райский уголок в городских джунглях: современная детская площадка, большая парковка и, пожалуй, главное - охраняемая территория. Еще на этапе строительства на первом этаже были выкуплены квартиры. Собственники планировали открыть свое дело. По закону положено получить на это разрешение от 70% жителей. Мы уже рассказывали , как они заставили прекратить работы по оборудованию квартиры в косметический салон. Теперь в комиссии по переводу жилого помещения в нежилое обязательно присутствуют собственники дома. Накануне состоялся суд, где жители доказывают, что подписи в протоколе общего собрания – подделка.Дом № 23 по улице Старо-Московской выглядит как райский уголок в городских джунглях: современная детская площадка, большая парковка и, пожалуй, главное - охраняемая территория. Еще на этапе строительства на первом этаже были выкуплены квартиры. Собственники планировали открыть свое дело. По закону положено получить на это разрешение от 70% жителей. Людмила Пижина, жительница дома ул. Старо-Московская, 23: «Рейдерство возмущает. Они набрали, каким-то путем, я не знаю, 153 голоса. Мы просили у них протоколы собрания, но они нам ничего не предоставляют». Вскоре переоборудование квартиры продолжилось: вместо окна появилась дверь и дополнительные порожки. Переделка шла быстрыми темпами. Удобное месторасположение, хороший район, элитный дом – именно поэтому предприимчивые коммерсанты решили приобрести здесь жилые квартиры с целью перевода их в нежилой фонд, но ремонт начали без согласия жильцов. Восстановить справедливость и доказать, что фальсификация протоколов собрания имела место, жители дома решили в суде. Таким образом наполеоновский принцип: «Пришел, увидел, победил» не сработал. Ремонтные работы в данное время прекращены, а собственниками и юристами сейчас занимаются правоохранительные органы. Жители же не пропускают ни одного судебного заседания. Людмила Пижина, жительница дома ул. Старо-Московская,23: «Сегодня не пришли третьи лица. Это представители от «Уютного дома» и представитель администрации. Хотя в первую очередь, я считаю, должен быть представитель администрации. Судья нам конкретно сказала, что постановление не отменено». Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Сегодня ведется судебное разбирательство, и до принятия соответствующих решений постановление будет находиться в приостановленном состоянии». На контакт с журналистами собственники не идут, от комментариев отказываются. К сожалению, в данное время у администрации нет полномочий проверять легитимность протоколов собрания. Случаи же их фальсификации в Орле уже были. Поэтому правила перевода из жилого фонда в нежилой ужесточили Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Введена необходимость участия в комиссиях, которые у нас регулярно проводятся по рассмотрению вопросов по переводу, представителей собственников жилья. Это сделано для того, чтобы напрямую от представителей собственников помещений располагать информацией, насколько легитимно было проведено общее собрание». Следующее заседание межведомственной комиссии пройдет в новых условиях. Что касается жителей дома № 23 по улице Старо-Московской, то на декабрь назначено очередное заседание. Возможно, оно станет последним.









Анна Вайсергисер

15 ноября 2017 года







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