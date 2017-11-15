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Жители деревни Волково с нетерпением ждут открытия железнодорожного переезда

В начале октября произошла авария на железнодорожном переезде с участием КАМАЗа и поезда. В ДТП никто не пострадал. Но переезд пришлось закрыть на ремонт. А вместе с ним и дорогу.

Вот уже полтора месяца жители деревни Волково задаются вопросом - когда будет открыта главная сельская магистраль. 
Виктор Тришин, житель деревни Волково: «Такси не едет, потому что вокруг нужно объехать. И как мне добираться в город,к примеру, в больницу?».
Кристина Чередниченко, жительница деревни Волково: «Один ребенок из-за переезда вынужден находиться дома, потому что в садик ходить он не может, потому что круголями такими ездить мы не можем себе позволить».
Понять возмущения этих жителей можно. Пока железнодорожный переезд закрыт, сельчане, большинство из которых пенсионеры, мечтают лишь об одном - не заболеть, ибо вероятности, что «скорая» приедет вовремя, практически нет. Чтобы встретиться с взволнованными жителями и объяснить им, что ремонт железной дороги зависит не только от человеческого фактора, представители Орловско-Курского региона Московской ЖД приехали в Волково. 
Николай Котов, и.о. зам. начальника Московской дирекции инфраструктуры: «Переезд требовал огромных восстановительных работ, которые дистанция пути не могла выполнить своими силами, то есть была затребована специализированная железнодорожная техника из Москвы».
В настоящее время работы по ремонту второго главного пути завершены, и активно идут работы по восстановлению первого. 
Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Закрытие переезда единолично железнодорожниками не принимается. Это принимается коллегиально, с участием районных администраций, те, кто имеет непосредственное отношение к этой дороге, к переезду, и органов ГИБДД». 
Открытие железнодорожного переезда представители Орловско–Курского региона Московской ЖД наметили на 15 ноября.
 





Юлия Опанасюк
15 ноября 2017 года

 


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