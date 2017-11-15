Новости версия для печати Жители деревни Волково с нетерпением ждут открытия железнодорожного переезда В начале октября произошла авария на железнодорожном переезде с участием КАМАЗа и поезда. В ДТП никто не пострадал. Но переезд пришлось закрыть на ремонт. А вместе с ним и дорогу.



Вот уже полтора месяца жители деревни Волково задаются вопросом - когда будет открыта главная сельская магистраль. Виктор Тришин, житель деревни Волково: «Такси не едет, потому что вокруг нужно объехать. И как мне добираться в город,к примеру, в больницу?». Кристина Чередниченко, жительница деревни Волково: «Один ребенок из-за переезда вынужден находиться дома, потому что в садик ходить он не может, потому что круголями такими ездить мы не можем себе позволить». Понять возмущения этих жителей можно. Пока железнодорожный переезд закрыт , сельчане, большинство из которых пенсионеры, мечтают лишь об одном - не заболеть, ибо вероятности, что «скорая» приедет вовремя, практически нет. Чтобы встретиться с взволнованными жителями и объяснить им, что ремонт железной дороги зависит не только от человеческого фактора, представители Орловско-Курского региона Московской ЖД приехали в Волково. Николай Котов, и.о. зам. начальника Московской дирекции инфраструктуры: «Переезд требовал огромных восстановительных работ, которые дистанция пути не могла выполнить своими силами, то есть была затребована специализированная железнодорожная техника из Москвы». В настоящее время работы по ремонту второго главного пути завершены, и активно идут работы по восстановлению первого. Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Закрытие переезда единолично железнодорожниками не принимается. Это принимается коллегиально, с участием районных администраций, те, кто имеет непосредственное отношение к этой дороге, к переезду, и органов ГИБДД». Открытие железнодорожного переезда представители Орловско–Курского региона Московской ЖД наметили на 15 ноября.









Юлия Опанасюк

15 ноября 2017 года







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