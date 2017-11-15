Новости версия для печати Турфирму, которая испортила отдых десяткам орловцев, обязали вернуть деньги за путевки Таково решение Заводского районного суда.



Мы рассказывали об этой ситуации в нашей программе. Тогда люди, заплатившие за туристические туры, не смогли отправиться на отдых. Не получилось разговора и с руководителем турфирмы. Более того, ответчик не явился и на судебное заседание. Однако дело было рассмотрено. Его результаты могут быть обжалованы в вышестоящем суде. В Заводском районном суде Орла сейчас находится 10 аналогичных исков к турфирме «Империя Отдыха», судебные производства по которым еще не окончены.





Татьяна Напольских

15 ноября 2017 года







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