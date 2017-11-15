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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

Среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы.

14 ноября в 13:20 в районе дома № 90 А по Карачевскому шоссе произошло столкновение автомобиля «Рено Кенгу» с автомобилем «Киа Рио», который следовал в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» - женщина 1972 года рождения получила телесные повреждения, не госпитализирована.

14 ноября в 19:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», следовал по Красному мосту и в районе дома № 2 по улице Гостиной не справился с управлением допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Грейт Волл», с последующим наездом автомобиля «Ваз 2114» на бордюрный камень, с последующим возгоранием. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 2114» - женщина 1991 года рождения и пассажир автомобиля «Грейт Волл» - женщина 1965 года рождения получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

14 ноября в Орле произошел наезд на пешехода. В 17:35 водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», в районе дома № 2 по ул. Игнатова допустил наезд на пешехода - мужчину 1998 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.


Орловское Информбюро
15 ноября 2017 года

 


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