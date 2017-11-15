Новости версия для печати Орловских студентов познакомили с работой депутатов Накануне актив Областного совета встретился с воспитанниками школы парламентаризма.



Данный проект запускался как площадка для диалога между молодежью и властью. Благодаря этому, студенты могут продвигать собственные социальные проекты и законодательные инициативы. А конкурсы в рамках школы парламентаризма помогут самым активным попасть на стажировку в Госдуму, или, как в Орловской области, стать помощником депутата. На это претендуют больше сотни ребят. О том, что им как будущим политикам предстоит непростая работа, они узнали от Михаила Вдовина. Вице-спикер Облсовета рассказал, что им не раз предстоит столкнуться с критикой, сложным выбором и придётся отойти от стереотипа о больших зарплатах.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Областного совета народных депутатов: «Из 2300 депутатов в Орловской области всех уровней получают заработную плату 15 человек в Областном совете и 14 человек в остальных муниципальных образованиях. Сложите 15 и 14 – вы получите, сколько депутатов получают зарплату из бюджета».





Антон Киселёв

15 ноября 2017 года







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