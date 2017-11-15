Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
15.11.2017
15:57:28
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловских студентов познакомили с работой депутатов

Накануне актив Областного совета встретился с воспитанниками школы парламентаризма.

Данный проект запускался как площадка для диалога между молодежью и властью. Благодаря этому, студенты могут продвигать собственные социальные проекты и законодательные инициативы. А конкурсы в рамках школы парламентаризма помогут самым активным попасть на стажировку в Госдуму, или, как в Орловской области, стать помощником депутата. На это претендуют больше сотни ребят. О том, что им как будущим политикам предстоит непростая работа, они узнали от Михаила Вдовина. Вице-спикер Облсовета рассказал, что им не раз предстоит столкнуться с критикой, сложным выбором и придётся отойти от стереотипа о больших зарплатах.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя орловского Областного совета народных депутатов: «Из 2300 депутатов в Орловской области всех уровней получают заработную плату 15 человек в Областном совете и 14 человек в остальных муниципальных образованиях. Сложите 15 и 14 – вы получите, сколько депутатов получают зарплату из бюджета».



Антон Киселёв
15 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта