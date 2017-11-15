Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Дорожная ловушка. В ДТП травмировано два человека.



- Сто тысяч - за испорченный отдых. В Заводском суде Орла рассмотрели дело против закрывшейся турфирмы.



- Депутатская арифметика. Вице-спикер Облсовета поговорил с будущими претендентами на мандат о зарплатах.



- Подарок, заработанный умом. Победителей бизнес-олимпиады поздравили в Орле.



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Вести-Орёл

15 ноября 2017 года







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