Новости версия для печати В Орле прошел День открытых дверей регионального штаба РСО Представители российских студенческих отрядов собрались сегодня в фундаментальной библиотеке опорного вуза.



Чем занимается молодежь? Как можно провести свободное время с пользой для себя и для общества? На эти вопросы можно было получить ответы от активистов. Свой досуг представители российских студенческих отрядов отразили в фотографиях, воспоминаниях, рассказах.



В нашем регионе отделение РСО существует уже 4 года. Сейчас в нём состоит более 1,5 тысячи участников. Направлений – шесть: это отряды сервиса и сельхозотряды, отряды педагогов, медиков, строителей и проводников. Влиться в студенческие отряды может каждый. Тем более что для новичков есть даже «бонусы».

Анастасия Липовецкая, руководитель орловского штаба РСО: «Это и работа, и общение, и отработка своих навыков. С недавних пор министерство образования и науки разрешило засчитывать работу в студенческих отрядах как прохождение летней практики. Если молодой человек учится на инженера и пошел работать инженерно-строительный отряд, он получит не только заработную плату, но ему это засчитают как прохождение летней производственной практики». Орловские студенты в прошлом сезоне помогали возводить дорогу в Ростовской области. Отряды проводников ездили на море. Впечатлений, как правило, от такой работы – масса.

Виктория Стахнюк, член отряда проводников «Сириус»: «В этом году наше региональное отделение похвалили за направление проводников за то, что мы хорошо работали. Мы вошли в десятку лучших регионов по всей России». Побеждают орловцы и в различных спартакиадах и конкурсах, вот и сейчас они готовят новый проект по проведению в будущем году в Орле спартакиады ЦФО. Его они представят в конце ноября в Евпатории.





Татьяна Напольских

15 ноября 2017 года







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