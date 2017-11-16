Новости версия для печати В этом году из оборота изъято более 4,5 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции В региональном управлении МВД подвели промежуточные итоги по борьбе с оборотом контрафактного алкоголя.



С начала года вскрыто и пресечено 346 административных нарушений такого вида. Кроме того, в самых вопиющих случаях полицейские возбуждали уголовные дела, к настоящему моменту их расследуется более 70-и. Только с августа текущего года стражи порядка вскрыли 9 фактов торговли паленым алкоголем, по двум из них суд уже наказал бутлегеров 30-тысячным штрафом.





Иван Суверин

15 ноября 2017 года







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