Новости версия для печати В 2017 году в орловскую областную казну поступило на 803 млн. рублей больше, чем в прошлом году При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились почти на 3%. А вот расходы, наоборот, сократились – почти на 4%.



На заседании регионального правительства подвели итоги исполнения бюджета за 9 месяцев. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков отметил, что все «дорожные» карты должны быть исполнены.

Андрей Клычков: «Несмотря на непростые экономические условия, регион выполняет все обязательства по выплате заработной платы бюджетникам. В том числе в рамках реализации майских указов президента, и я уверен, что мы и дальше будем эту работу проводить, у нас задолженности не будет. Потому что объезжая районы, я часто слышу о необходимости помощи. И мы с вами как по этому году, так и по следующему периоду должны все эти обязательства закрывать. Районам помогать, но и свою часть тоже держать под контролем».

Отчёт об исполнении бюджета Орловской области за 9 месяцев текущего года должен быть направлен в Областной Совет народных депутатов и Контрольно-счётную палату региона.





Татьяна Курбатова

15 ноября 2017 года







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