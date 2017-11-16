Новости версия для печати В парке «Ботаника» планируют повесить камеры видеонаблюдения Парк «Ботаника» еще не принят после благоустройства. А вандалы уже разбили несколько новых фонарей.



Эту тему затронули на совещании в мэрии, там же решили, что будут бороться с помощью видеонаблюдения с «теми, у кого руки чешутся».

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Поставить камеру видеонаблюдения - это не такое дорогое удовольствие, но потом это поможет нам найти тех, кто портит муниципальное имущество, и предотвратить. И установить таблички, что установлено видеонаблюдение». Ну, а пока подрядчику еще предстоит вывезти строительный мусор из парка и там, где асфальт положен с нарушениями, укатать его заново. Свет в парке обещают подключить через две недели.





Анна Вайсергисер

15 ноября 2017 года







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