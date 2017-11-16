Новости версия для печати Сегодня на планерке в мэрии представили нового начальника УКХ города Орла Дмитрий Зуев, ранее занимавший это место, ушел в отставку.



Вакантное место теперь займет Сергей Маркин. Он человек не новый - ранее занимал должность заместителя. По этой причине глава города попросил его учесть предыдущие ошибки. Особенно это касается программы благоустройства дворовых территорий. В этом году сроки исполнения контрактов были сорваны.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Персональным приказом закрепите людей, которые будут отвечать за подготовку проектно-сметной документации и проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций. Мне нужно знать конкретно, кто из сотрудников УКХ отвечает за конкретное направление деятельности. Промежуточные сроки я установил: чтоб до конца этого года была разработана в полном объеме под программу 2018 года проектно-сметная документация на ремонт дворовых территорий и в первом квартале были проведены конкурсные торги по выбору подрядных организаций». Также Александр Муромский отметил, что сроки должны быть оптимальными и обоснованными.





Анна Вайсергисер

15 ноября 2017 года







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