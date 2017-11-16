Новости версия для печати Денег на квартиры для жильцов «Карточного домика» в Орле не хватает Такое заявление сделали на еженедельной планерке в мэрии. Ранее сообщалось, что переселить всех жильцов должны до конца этого года, но судя по всему этого не произойдет.



По словам чиновников, на квартиры для жильцов обрушившегося дома по набережной Дубровинского выделено 70 миллионов рублей, а нужно 100 миллионов.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «Мы подготовим дополнительное письмо в правительство Орловской области о выделение оставшихся средств, и будет подготовлен порядок расходования данных средств, чтобы запустить процедуру приобретения и компенсационных выплат для всех собственников жилых помещений в этом году». Глава администрации Александр Муромский напомнил об обязательствах решить вопрос переселения людей до нового года. Однако Олег Минкин отметил, что из-за отсутствия денежных средств в полном объеме выполнить обещание не получится.



Также на планерке в мэрии сообщили, что разрушенный дом спрячут за фасадную сетку, ее приобретут за счет резервного фонда.



Обсудили чиновники и проблему расселенных домов. Снести их возможности нет, поэтому решили заколотить окна и двери, и оградить. На один объект нужно около 20 тысяч рублей. Как сообщил первый заместитель главы администрации г. Орла Минкин, общая стоимость составит 840 тысяч рублей.





Анна Вайсергисер

15 ноября 2017 года







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