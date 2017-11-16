Новости версия для печати ПФР предупреждает: в городе действуют мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда Недавно пенсионерка отдала подобной «сотруднице» все свои сбережения, та обещала поменять старые купюры на новые и исчезла вместе с деньгами.



Фонд еще раз напоминает – настоящие сотрудники не ходят по домам, предлагая различные услуги, не организуют встреч и собраний, не звонят по телефону и тем более не интересуются реквизитами банковских счетов и карт. Прием граждан ведется только в клиентских службах. Если вам в дверь позвонили и представились сотрудником Пенсионного Фонда – это повод насторожиться. Уточнить информацию о работе ПФР вы можете по телефону «горячей линии» регионального отделения - 72-92-36.





Мария Семак

16 ноября 2017 года







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