Новости версия для печати Орловские волонтеры вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017» Самых активных, самых отзывчивых, самых ответственных и грамотных начали отбирать еще в апреле. Участие приняли лидеры некоммерческих организаций, объединений и групп, которые оказывают помощь в самых разных сферах – медицина, экология, социальная сфера, образование, культура и т. д.



11 ноября закончилось народное голосование, по итогам которого определили трех финалистов в каждой номинации. На победу в двух из них претендуют представители Орловского государственного университета - Анастасия Тимохина (номинация «Социальное волонтерство»), Маргарита Прокохина (номинация «Организатор добровольчества»). Финал конкурса пройдет 5 декабря в Москве в рамках Всероссийского форума добровольцев.





Мария Семак

16 ноября 2017 года







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