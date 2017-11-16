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четверг
16.11.2017
18:42:28
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Орловские волонтеры вышли в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017»Самых активных, самых отзывчивых, самых ответственных и грамотных начали отбирать еще в апреле. Участие приняли лидеры некоммерческих организаций, объединений и групп, которые оказывают помощь в самых разных сферах – медицина, экология, социальная сфера, образование, культура и т. д.
11 ноября закончилось народное голосование, по итогам которого определили трех финалистов в каждой номинации. На победу в двух из них претендуют представители Орловского государственного университета - Анастасия Тимохина (номинация «Социальное волонтерство»), Маргарита Прокохина (номинация «Организатор добровольчества»). Финал конкурса пройдет 5 декабря в Москве в рамках Всероссийского форума добровольцев.
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