Новости версия для печати Сегодня в Орле стартуют Десятые Булгаковские чтения Они будут проходить в течение двух дней.



Сергей Булгаков – выдающийся мыслитель двадцатого столетия, философ, священник. Он оставил в культурной истории России яркий след. Сегодня в Орле соберутся исследователи его творчества.



В международной конференции примут участие философы, богословы, литературоведы, историки не только из России, но и из других стран. Они обсудят творчество Булгакова в контексте современной культуры, влияние его работ на формирование личности, актуальность философских проблем для общества нашего века. Помимо бесед, запланированы экскурсии по Орлу, посещение музеев и выставок.





Мария Семак

16 ноября 2017 года







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