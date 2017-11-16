Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Его пример – другим наука. Бывший мэр Орла Ефим Вельковский передал выплаты за «почет» тем, кому они нужнее.



- Кадровые решения последовали... Какие еще выводы из ремонта дворов этого года?



- Еще один флажок на карте области. Андрей Клычков сегодня посетил Верховье.



- Опыт из уст бывалых солдат – в Орле прошел День призывника.



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Вести-Орёл

15 ноября 2017 года







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