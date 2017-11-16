В Орле 21 двор все еще находится в ремонте

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В Орле 21 двор все еще находится в ремонтеРемонт дворовых территорий в этом году стал проблемой городского масштаба. Дворы приводят в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Большая часть работы уже сделана. Накануне городские чиновники вместе с депутатами побывали на некоторых несданных объектах.
В списке посещения - 8 дворов. Первая остановка: улица Ломоносова, 5. Недоделки налицо. Строители не укрепили бордюрный камень.
Второй двор тоже в Советском районе: Пожарная, 25. Проблемы те же. Только к ним прибавилось еще и плохое асфальтирование.
Валентина Сорокина, жительница г. Орла: «Сделали очень плохо. Уже было холодно, и привозили они холодный асфальт, поэтому поверхность как бархатная получилась».
Руководство города с мнением жителей согласилось и вынесло вердикт.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «До тех пор, пока у нас не будет уверенности в том, что асфальт, который здесь лежит, соответствует нормам, мы этот объект принимать не будем».
Депутата Ларису Антошкину подрядчики тоже огорчили. Говорит, что в мае так дружно начали, но трудового энтузиазма хватило ненадолго.
Лариса Антошкина: «О проблемах мы говорили с жильцами. Они и сейчас видны: лужи стоят, люки не заделаны».
Времени на доделки у подрядчиков остается все меньше. В декабре все должно быть закончено. Халтура не пройдет.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Невооруженным взглядом видно, что не выполнено уплотнение асфальта, он, по всей видимости, укладывался нахолодную. По этим объектам мною дано поручение заказчику – Управлению коммунального хозяйства – с привлечение государственной лаборатории – не частной, не подрядной, а государственной лаборатории – сделать вырубки и в лабораторных условиях дать оценку качеству применяемых материалов и выполненным работам».
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Мы совместно приняли решение максимально не платить за те дворовые территории, которые сделаны некачественно. И мы сделаем все возможное для того, чтобы это было реалиями, а не словами».
Сейчас идет составление программы формирования комфортной городской среды на следующий год. Предварительно в нее включено 120 дворовых территорий. Однако, по словам руководителей областного центра, скорее всего, цифры пересмотрят. Полученный опыт говорит о том, что лучше меньше да лучше.