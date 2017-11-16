В этом году внешнеторговый оборот Орловской области составил 285 млн. долларов

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В этом году внешнеторговый оборот Орловской области составил 285 млн. долларовЭто на 12,5% больше чем годом ранее.
Эти цифры прозвучали на выездном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ в Орле.
Сегодня география внешнеэкономической деятельности Орловской области составляет 83 страны мира. Экспортоориентированные предприятия получают поддержку от государства. Утверждены паспорта 5 экспортных проектов предприятий малого и среднего бизнеса.
Андрей Клычков, врио губернатора: «У нас заключен специальный инвестиционный контракт, в присутствии Дмитрия Анатольевича Медведева, несколько недель назад с компанией «Санофи-Авентис Восток» - это производство инсулинов. И мы выходим по данному направлению первыми в стране - по подготовке к реализации в рамках инвестиционного контракта на европейский рынок инсулинов».
Андрей Спартак, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД: «У вас диверсифицированная производственная база, хороший кадровый, хороший интеллектуальный потенциал, что позволяет решать самые насущные задачи, которые у нас есть – повышение инвестиционной активности, в том числе и за счет иностранных инвесторов».
Представители Торгово-промышленной палаты РФ обсудили перспективы экономического сотрудничества России со странами ЕАЭС, ЕС и СНГ. Поговорили о таможенно-тарифном, нетарифном регулировании, защите интересов экспортеров на внешних рынках. Также было сообщено об основных инструментах, используемых ТПП РФ для развития внешнеэкономической деятельности, сообщает информационный портал Орловской области
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