Новости версия для печати В этом году внешнеторговый оборот Орловской области составил 285 млн. долларов Это на 12,5% больше чем годом ранее.



Эти цифры прозвучали на выездном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ в Орле. Сегодня география внешнеэкономической деятельности Орловской области составляет 83 страны мира. Экспортоориентированные предприятия получают поддержку от государства. Утверждены паспорта 5 экспортных проектов предприятий малого и среднего бизнеса. Андрей Клычков, врио губернатора: «У нас заключен специальный инвестиционный контракт, в присутствии Дмитрия Анатольевича Медведева, несколько недель назад с компанией «Санофи-Авентис Восток» - это производство инсулинов. И мы выходим по данному направлению первыми в стране - по подготовке к реализации в рамках инвестиционного контракта на европейский рынок инсулинов». Андрей Спартак, председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и ВЭД: «У вас диверсифицированная производственная база, хороший кадровый, хороший интеллектуальный потенциал, что позволяет решать самые насущные задачи, которые у нас есть – повышение инвестиционной активности, в том числе и за счет иностранных инвесторов». Представители Торгово-промышленной палаты РФ обсудили перспективы экономического сотрудничества России со странами ЕАЭС, ЕС и СНГ. Поговорили о таможенно-тарифном, нетарифном регулировании, защите интересов экспортеров на внешних рынках. Также было сообщено об основных инструментах, используемых ТПП РФ для развития внешнеэкономической деятельности, сообщает информационный портал Орловской области





Оксана Гранн

16 ноября 2017 года







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