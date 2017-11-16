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В Орле отметили День призывника

В фойе центра развернула работу выставка стрелкового оружия, была организована работа интерактивных площадок. Ребята могли не только увидеть оружие, но и подержать его в руках.

Старт соревнованиям призывников был дан в спортивном зале. В состязаниях приняли участие старшеклассники и учащиеся средних специальных учебных заведений. В этом году организаторы решили устроить эдакий «лайт» вариант подготовки будущих новобранцев к жизни в сапогах: нужно было сделать зарядку, заправить кровать, умыться и встать на утреннее построение.

Познакомились будущие новобранцы и с рационом солдат в полевых условиях: завтрак, обед и ужин – в одном пакете. Энергетическая ценность такого сухпайка – 2,5 тысячи килокалорий.

Задача таких праздников: и рассказать, и показать. Чтобы без «пяти минут призывникам» захотелось пойти служить. О том, что год – это не повинность, а обязанность, сегодня говорят многие. Система изменилась. И страшилки про «дедов» и покраску травы в зеленый цвет – больше не актуальны.

Алексей Петрыкин, директор центра «Десантник»: «Дедовщина - она проявляется для кого? Для тех, кто не занимается спортом вообще, кто не подготавливается к службе в армии. У них дух слабый».

Тех же, кто силен духом, в честь праздника наградили дипломами. А военный комиссар области напомнил, что осенний призыв продолжается. До конца этого года под ружье встанут 600 орловских парней.