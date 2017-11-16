Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП Из них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения.



15 ноября около девяти часов вечера водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», в районе дома № 6 по улице Пионерской допустил наезд на пешехода - девушку 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

16 ноября 2017 года







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