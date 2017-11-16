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Коротко о главном

- «Деловой завтрак» с инвесторами. На откровенный разговор были приглашены руководители большинства предприятий и организаций, которые работают на Орловщине.

- Работа над ошибками. Сейчас выбирают подрядчика для новой дороги по улице Родзевича-Белевича.

- Чтобы оградить расселенные дома в Орле, нужно 840 тысяч рублей.

- Орловский матч-реванш. Воспитанники «Орел-Карата» вернулись домой с наградами.

