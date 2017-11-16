Новости версия для печати Сдать новую дорогу по улице Радзевича-Белевича в Орле планируют в декабре будущего года На нее будет потрачено 72 млн. рублей.



Напомним, в апреле из-за оползня грунта произошло обрушение проезда. Был поврежден газопровод. Сейчас проходит аукцион по выбору подрядчика, подано две заявки. При выборе организации, будут учитывать её опыт и техническую оснащенность, чтобы не повторить ошибок.





Татьяна Напольских

16 ноября 2017 года







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