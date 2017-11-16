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Орловщина далеко не самый «коррумпированный регион»

Рейтинг опубликовали на Портале правовой статистики Генпрокуратуры страны. За 9 месяцев в нашем регионе было зарегистрировано 24 факта взяточничества. Причем, 11 раз пытались дать взятку и 13 раз – пытались взять. По сравнению с прошлым годом, показатели эти довольно низкие.

Что касается дел, доведенных до суда, уже осуждено 35 коррумпированных и теперь уже бывших ответственных лиц в различных отраслях. Сейчас в орловском суде рассматривается дело бывших полицейских.