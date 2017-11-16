Новости версия для печати Со следующего года Орловская область не будет брать кредиты Об этом на заседании правительства предупредил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков.



Финансирование нужно «выбивать» самим, подчеркнул глава региона. Необходимо участвовать в федеральных программах.

Андрей Клычков: «Все проблемы должны решаться заранее: есть потребность – выезжайте в Москву. Сидеть в Орле и ждать, пока нам добавят денег, не приходится. Нужно выезжать и выбивать необходимую помощь для региона, чтобы мы выправляли ситуацию, а не ждали отдельной помощи». Напомним, недавно стало известно, что Орловская область возьмёт новый кредит на более выгодных условиях. Это позволит сэкономить расходы на обслуживание госдолга – более 45 миллионов рублей в год. Торги назначены на декабрь.



Между тем, по словам главного регионального финансиста Елены Сапожниковой, по состоянию на 1 октября этого года объём государственного долга составил 16 миллиардов 39 миллионов рублей. При этом 4 миллиарда 740 миллионов – это задолженность по бюджетным кредитам. И почти 11 миллиардов 300 миллионов рублей – коммерческие кредиты.





Татьяна Курбатова

16 ноября 2017 года







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