Со следующего года Орловская область не будет брать кредиты

|
|
Со следующего года Орловская область не будет брать кредитыОб этом на заседании правительства предупредил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков.
Финансирование нужно «выбивать» самим, подчеркнул глава региона. Необходимо участвовать в федеральных программах.
Напомним, недавно стало известно, что Орловская область возьмёт новый кредит на более выгодных условиях. Это позволит сэкономить расходы на обслуживание госдолга – более 45 миллионов рублей в год. Торги назначены на декабрь.
Андрей Клычков: «Все проблемы должны решаться заранее: есть потребность – выезжайте в Москву. Сидеть в Орле и ждать, пока нам добавят денег, не приходится. Нужно выезжать и выбивать необходимую помощь для региона, чтобы мы выправляли ситуацию, а не ждали отдельной помощи».
Между тем, по словам главного регионального финансиста Елены Сапожниковой, по состоянию на 1 октября этого года объём государственного долга составил 16 миллиардов 39 миллионов рублей. При этом 4 миллиарда 740 миллионов – это задолженность по бюджетным кредитам. И почти 11 миллиардов 300 миллионов рублей – коммерческие кредиты.