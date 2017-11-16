В следующем году, возможно, на «мелкие воды орловских рек» вернутся речные трамвайчики

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В следующем году, возможно, на «мелкие воды орловских рек» вернутся речные трамвайчикиИх сохранение обсудили городские власти.
Речные трамвайчики много лет попадали в туристические буклеты. Но сейчас на их содержание в бюджете Орла денег нет. Звучали предложения об их продаже или утилизации. Но власть готова пойти другим путем.
Александр Муромский поручил финансово-экономическому блоку и управлению муниципального имущества и землепользования администрации Орла проработать вопрос запуска речных трамвайчиков в следующем году.
Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Надо подумать, как их запустить, чтобы в 2018 году они опять стали визитной карточкой города. В аренду мы их сдадим, или останутся у ТТП, или кому-то передадим, но мы их должны сохранить».