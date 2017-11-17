Новости версия для печати Орловцев призывают активнее бороться с распространением наркотиков Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 24 ноября.



Информация о том, где продают опасные вещества и где располагаются наркопритоны, поможет полиции пресечь преступную деятельность.



Сообщить сведения можно по телефону 41-38-56 или 43-76-36. О незаконной рекламе, надписях на зданиях можно сообщить в администрацию, номер телефона 43-22-12.



Участие в акции принимают и сотрудники орловского наркодиспансера – медики готовы ответить на все вопросы о лечении при зависимости. Проводит консультацию и психолог. Контактные номера 77-07-03 и 44-52-55.





Мария Семак

17 ноября 2017 года







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