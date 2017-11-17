Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
17.11.2017
11:09:32
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле к зимнему сезону готовят спортивные объекты

Заниматься спортом горожане смогут на площадках, расположенных в разных районах областного центра.

Поиграть в хоккей и покататься на коньках можно будет на 19 хоккейных кортах и 11 ледовых площадках. Для любителей лыж оборудуют пять лыжных трасс.

В частности, уже отремонтированы и покрашены хоккейные корты по ул. Комсомольская, 192, ул. Комсомольская, 252, ул. Комсомольская, 288, ул. Комсомольская, 312, ул. Комсомольская, 362, пер. Шпагатный, 4, ул. Р. Люксембург, 54, ул. Бурова, 30, ул. Кузнецова, 2, ул. Советская, 29, ул. Привокзальная, 8, ул. Маринченко, 9б, Московское шоссе 163, Московское шоссе, 166.

Подготовлена площадка для заливки катка в спорткомплексе «Южный» и определен маршрут прокладки лыжни по периметру комплекса.

Откроется зимний спортивный сезон 1 декабря. В этот день в спортивном центре комплекса «ГРИНН» в рамках Всероссийской декады инвалидов состоится праздник «Победить в спорте, победить себя».

В зимний период для орловцев будет организовано около 50 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий: чемпионаты и первенства города по различным видам спорта, Универсиада среди учреждений высшего профессионального образования и Спартакиады среди школ и учреждений среднего профессионального образования.

Физкультурно-массовые и оздоровительные мероприятия пройдут и по месту жительства. Горожан также пригласят на спортивные праздники «Зимние забавы», посвящённые празднованию Нового года и Рождества, соревнования «Новогодняя лыжня» и «Лыжня России-2018», спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
17 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта