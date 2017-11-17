Новости версия для печати В Орле к зимнему сезону готовят спортивные объекты Заниматься спортом горожане смогут на площадках, расположенных в разных районах областного центра.



Поиграть в хоккей и покататься на коньках можно будет на 19 хоккейных кортах и 11 ледовых площадках. Для любителей лыж оборудуют пять лыжных трасс.



В частности, уже отремонтированы и покрашены хоккейные корты по ул. Комсомольская, 192, ул. Комсомольская, 252, ул. Комсомольская, 288, ул. Комсомольская, 312, ул. Комсомольская, 362, пер. Шпагатный, 4, ул. Р. Люксембург, 54, ул. Бурова, 30, ул. Кузнецова, 2, ул. Советская, 29, ул. Привокзальная, 8, ул. Маринченко, 9б, Московское шоссе 163, Московское шоссе, 166.



Подготовлена площадка для заливки катка в спорткомплексе «Южный» и определен маршрут прокладки лыжни по периметру комплекса.



Откроется зимний спортивный сезон 1 декабря. В этот день в спортивном центре комплекса «ГРИНН» в рамках Всероссийской декады инвалидов состоится праздник «Победить в спорте, победить себя».



В зимний период для орловцев будет организовано около 50 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий: чемпионаты и первенства города по различным видам спорта, Универсиада среди учреждений высшего профессионального образования и Спартакиады среди школ и учреждений среднего профессионального образования.



Физкультурно-массовые и оздоровительные мероприятия пройдут и по месту жительства. Горожан также пригласят на спортивные праздники «Зимние забавы», посвящённые празднованию Нового года и Рождества, соревнования «Новогодняя лыжня» и «Лыжня России-2018», спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

17 ноября 2017 года







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