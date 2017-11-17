Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Неужели новоселье? Дольщики АИЖК ждут хеппи-энда своей истории.



- Это не мусор, а биоматериал. Почему коммунальщиков не расстраивают склады дров в орловских дворах?



- Может область нам поможет? Бизнесмены говорили с властью.



- Тех, кто ушел с «Титаника» без зарплаты ищет Следственный комитет.



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Вести-Орёл

16 ноября 2017 года







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