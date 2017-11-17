Новости версия для печати

Я б в «Спасарики» пошел…

Отряд «Спасарики» был совместно придуман и создан специалистами регионального главка МЧС и педагогами детского сада «Сказка». Маленьким кадетам преподают углубленный курс правил безопасного поведения. На церемонию посвящения в «спасарики» пришли сотрудники МЧС и кадеты старшего звена.

20 «новобранцев» принесли клятву «Спасариков» и пообещали овладеть навыками безопасного поведения и не оставлять в беде товарищей.